蔡總統見中信兄弟恭賀二連霸 賴清德為吳哲源喊加薪[影]

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天在總統府接見2022年中華職棒總冠軍中信兄弟球隊，分享黃衫軍奪二連霸的喜悅。她說，新球季將開始，盼球迷延續經典賽熱情，一起進場支持職棒；副總統賴清德特別提到球員吳哲源經典賽對上荷蘭非常精彩，應該加薪。

總統府3樓大禮堂今天擠滿人，有不少總統府員工也到場看球星。蔡總統致詞時打趣，今天總統府的「閒雜人等」比較多一點，平常接見他們不出來，但今天都站在後面，假裝是有事情要在現場協助。

蔡總統說，歡迎黃衫軍、中信兄弟，再一次以總冠軍身份來到總統府，去年大家穿西裝，這一次穿上黃色戰袍，看起來真的很有氣勢；她恭喜中信兄弟去年以4連勝的好成績，再次拋下黃彩帶，創下總冠軍史上8連勝的紀錄。

總統蔡英文（右）27日在總統府接見2022中華職棒總冠軍中信兄弟隊，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左）代表致贈球衣給蔡總統。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日

她說，中信集團從2014年接手後，就努力經營培訓，讓球團有完整訓練園區以及陣營堅強的教練團隊，連續2年拿下總冠軍，靠的就是實力。

蔡總統說，今年球隊陣容裡有幾位讓她印象深刻，像是蟬聯職棒人氣王、去年在這裡許願要再次拿下總冠軍的隊長王威晨，不僅是大家的黃衫隊長，也是經典賽的台灣隊長。

她說，小可愛江坤宇，年紀輕輕就站穩中信兄弟的游擊大關，這次經典賽攻守俱佳，對上荷蘭隊一戰，那一記觸身球看起來真的很痛；吳哲源去年球季大放異彩，拿下單季11連勝，是創隊史上最多連勝紀錄的本土投手。

啦啦隊Passion Sisters也與會，蔡總統說，現場每位球員賽場上都有很好表現，也擁有高人氣，很多人說在台灣看棒球是一種享受，除了球賽打得精彩，啦啦隊、吉祥物、應援團團長都充滿熱情活力，台式應援更是紅到國外，被封為世界名曲的炸裂陳子豪，就出自中信兄弟。

她提到，中信集團對各級棒球支持不遺餘力，這次冠名贊助2023年世界棒球經典賽台灣預賽，是支持台灣棒球發展的重要後盾；中華職棒後勤團隊、會長蔡其昌提供強大後勤支援，更不惜代價爭取亞洲唯一的智慧型發球機，為國家隊打擊火力增添柴火。

蔡總統說，為延續台灣棒球一級賽事國家隊的組訓、情蒐量能，蔡其昌更在經典賽後提出棒球一級賽事國家隊培訓計畫，教育部體育署也將全力支持，協助職棒建立更完整的組訓機制，打造最強的國家代表隊。

總統蔡英文（右）27日在總統府接見2022中華職棒總冠軍中信兄弟隊，隊長王威晨（前左）代表致贈冠軍紀念金幣組給蔡總統。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日

蔡總統歡迎大家再次來訪，分享黃衫軍奪二連霸的喜悅，新球季即將開始，希望球迷延續經典賽熱情，一起進場，支持職棒。

賴副總統致詞時，感謝蔡其昌、棒協理事長辜仲諒同心合作，爭取世界棒球經典賽A組預賽來到台灣舉辦，給所有球迷難得的棒球假期，其中，國家代表隊裡面兄弟就有6名，人數最多，這也代表兄弟的實力。

賴副總統說，世界棒球經典賽雖無法前進東京或美國，但大家表現非常精彩，身為球迷，他認為蔡其昌、辜仲諒要給每個球員獎金，特別是吳哲源，應該加薪。

賴副總統表示，對上荷蘭那場非常精彩，荷蘭球隊也很強，但對吳哲源球路一籌莫展，能夠投那麼長局數而且沒失分，他要向吳哲源致敬，「應該為你加薪」；賴副總統也說：「在球場上我們是兄弟隊，但對外我們是台灣隊，一起挺台灣。」（編輯：翟思嘉）1120327

中華職棒中信兄弟隊投手吳哲源（圖）在2023世界棒球經典賽投出知名度，27日在總統府被總統蔡英文點名，副總統賴清德還主動替吳哲源爭取要加薪，吳哲源笑說希望有幫助，可以有好的待遇。中央社記者謝靜雯攝 112年3月27日

總統蔡英文（前右6）、副總統賴清德（前右5）27日在總統府接見2022中華職棒總冠軍、二連霸的中信兄弟隊，隊長王威晨（左，立者）敬禮致意。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日

副總統賴清德（前中）27日陪同總統蔡英文（前左2）在總統府接見「2022年中華職棒總冠軍中信兄弟球隊」，賴副總統特別提到球員吳哲源經典賽對上荷蘭非常精彩，應該加薪。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日

總統蔡英文27日在總統府接見2022中華職棒總冠軍中信兄弟隊，隊長王威晨（左）代表致贈冠軍紀念金幣組給陪同接見的副總統賴清德（右）。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日

總統蔡英文（後）27日在總統府接見「2022年中華職棒總冠軍中信兄弟球隊」，分享黃衫軍奪二連霸的喜悅。她說，新球季將開始，盼球迷延續經典賽熱情，一起進場支持職棒。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日