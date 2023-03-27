陳子豪應援曲甲子園聽得到 峮峮榮幸：算歷史一環
2023/3/27 14:26（3/27 15:10 更新）
中華職棒中信兄弟隊完成2連霸，27日進總統府接受接見，專屬啦啦隊Passion Sisters成員峮峮（右2）跳紅球員陳子豪的應援曲，連日本甲子園都聽得到，峮峮直言很榮幸，也算參與歷史一環。中央社記者謝靜雯攝 112年3月27日
（中央社記者謝靜雯台北27日電）中信兄弟隊去年完成2連霸，今天進總統府接受接見，啦啦隊女孩也被總統蔡英文點名，峮峮跳紅球員陳子豪的應援曲，連日本甲子園都聽得到，峮峮直言很榮幸，也算參與歷史一環。
中華職棒中信兄弟去年完成2連霸，今天接受總統接見，今年也首度開放啦啦隊女孩一同進總統府，蔡總統致詞時特別點名中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters，讓台式應援紅到國外，陳子豪的應援曲還被封為「世界名曲」、紅到國外。
啦啦隊女孩峮峮受訪表示，之前國慶日有到總統府表演，但沒有機會進到總統府，今年開放名額讓啦啦隊一同進總統府，大家都很興奮，但因為名額限制，讓年資深的先進總統府，「期待明年有機會讓學妹也進總統府一起感受兄弟隊的榮耀。」
峮峮透露，今年是自己跳啦啦隊第8年，當初會加入也是誤打誤撞，沒有想過可以有這個機會和榮幸參與到這些。
陳子豪的應援曲紅到海外，連日本甲子園都有播放，被球迷戲稱為「世界名曲」，峮峮表示，上週也有看到很多球迷在討論，沒想到可以讓大家藉由這個方式認識陳子豪、認識中信兄弟，「也算是歷史的一環」。（編輯：張雅淨）1120327
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