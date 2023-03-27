WBC投出知名度 吳哲源被總統點名笑稱有壓力
2023/3/27 12:42（3/27 14:47 更新）
中華職棒中信兄弟隊投手吳哲源（圖）在2023世界棒球經典賽投出知名度，27日在總統府被總統蔡英文點名，副總統賴清德還主動替吳哲源爭取要加薪，吳哲源笑說希望有幫助，可以有好的待遇。中央社記者謝靜雯攝 112年3月27日
（中央社記者謝靜雯台北27日電）總統蔡英文今天接見2022年中華職業棒球大聯盟總冠軍中信兄弟隊，投手吳哲源在世界棒球經典賽（WBC）的好表現投出知名度，除被蔡總統點名，副總統賴清德也幫吳哲源爭取加薪。
蔡總統在總統府說，吳哲源今年在WBC表現「很賽揚」；賴副總統也主動幫吳哲源向球團老闆喊話：「應該要加薪」，特別是在WBC面對很強的對手荷蘭隊表現精彩，讓荷蘭隊打者一籌莫展，向吳哲源致敬。
吳哲源去年也隨隊進總統府，但第2次進總統府存在感大不同，不斷被點名；吳哲源笑說，很有壓力，目前合約還沒談完，希望賴副總統的喊話有幫助，「謝謝球團，也希望可以有好的待遇。」
他說，由於WBC，進總統府一直被點名，代表努力被看見、很值得，期許繼續努力，今年球隊目標完成3連霸，明年一定要再進總統府。
兄弟領隊劉志威表示，談薪進度只剩2到3名球員還沒談妥，會繼續溝通。連兩年奪冠，已有一定談薪模式，當然希望越快談妥越好。（編輯：李明宗）1120327
副總統賴清德（前中）27日陪同總統蔡英文（前左2）在總統府接見「2022年中華職棒總冠軍中信兄弟球隊」，賴副總統特別提到球員吳哲源經典賽對上荷蘭非常精彩，應該加薪。中央社記者鄭傑文攝 112年3月27日
台灣隊11日世界棒球經典賽預賽交手荷蘭隊，終場以9比5拿下關鍵第2勝，吳哲源中繼繳出4.1局僅被敲1支安打、無失分好投，送出4次三振。（中央社檔案照片）
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