職籃PLG澎湖週賽事 40名鄉親有幸一睹林書豪

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（中央社澎湖縣27日電）台灣職籃PLG將於4月8、9日高雄主場推出澎湖週賽事，40名澎湖鄉親有機會免費入場觀賞前NBA球星林書豪精彩賽事；另外鳳山主場館週邊也有地特色小吃與旅遊諮詢，共同推廣疫後澎湖旅遊。

台灣職籃P League+4月高雄鳳山體育館主場2場賽事訂為澎湖週活動，由出身前職籃幸福水泥隊、長林文創教育基金會董事長洪長青與澎湖縣議會副議長藍凱元等人居中協調促成。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，旅遊市場復甦之際，澎湖縣運動觀光發展協會把握機會，同赴高雄主場推出在地特色小吃與旅遊諮詢，全力推廣觀光旅遊，為澎湖旅遊季拉開序幕。

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澎湖縣運動觀光發展協會理事長李晏昇表示，高雄主場澎湖週活動爭取到20席觀眾席，讓澎湖鄉親免費入場觀賽。近期透過協會粉絲進行抽獎，每場抽出10位（可攜帶1位親友），一共40位幸運澎湖鄉親前往現場觀看由前NBA球星林書豪領軍的高雄17直播鋼鐵人的主場賽事。

李晏昇感謝澎湖縣政府旅遊處、澎湖國家風景區管理處、旅遊公會，以及藍凱元、洪長青等人促成，讓澎湖鄉親有機會現場一睹精彩籃球賽事。（編輯：孫承武）1120327