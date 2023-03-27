曾子祐官辦熱身賽罕見場內滿貫砲 台鋼雄鷹仍吞敗

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中職官辦熱身賽27日在澄清湖球場由台鋼雄鷹隊與統一獅隊交手，台鋼選秀狀元曾子祐2局敲出場內滿貫砲，一度助隊扳平比數，可惜終場台鋼仍以4比10吞敗。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職官辦熱身賽台鋼雄鷹今天與統一獅隊交手，台鋼選秀狀元曾子祐2局跑出罕見的場內滿貫砲，一度幫助球隊扳平比數，獅隊比賽後半段追分、胡金龍開轟，台鋼以4比10吞下8連敗。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，本季將先打二軍例行賽，但也有參與今年季前的官辦熱身賽，今天賽前勝場還沒開張，今天與統一獅隊在澄清湖棒球場交手，獅隊1局、2局上各拿2分，取得4比0領先。

台鋼2局下有攻勢，2人出局後黃秉揚、顏清浤接連敲出安打，林家鋐敲出內野方向滾地球靠著失誤上壘，滿壘時曾子祐敲出左外野方向滾地球，因為場地不規則彈跳球一路滾到牆邊，壘上跑者清空，曾子祐也一路跑回本壘，形成罕見的場內滿貫砲。

台鋼牛棚投手群沒能守成，獅隊5局上追分，靠著失誤、胡金龍安打，蘇智傑高飛犧牲打送回超前分，7局上再靠著保送、陳傑憲安打，胡金龍開轟，3分砲拉開領先差距，蘇智傑敲出二壘打、林子豪適時安打送回球隊第9分，再靠著唐肇廷安打、林祖傑高飛犧牲打跑回團隊第10分。

台鋼目前官辦熱身賽總計打完8場、吞下8連敗，勝場還沒有開張，28、29日將在澄清湖棒球場依序與獅隊、中信兄弟交手，力拚官辦熱身賽隊史首勝。（編輯：謝雅竹）1120327