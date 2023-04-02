張志豪開幕戰守一壘坦言小緊張 盼打守都再加強

（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職中信兄弟原本的外野手張志豪本季改練一壘，昨天開幕戰首度正式守一壘，他今天坦言有點緊張，也談到不只是守備，打擊部分要再加強；今天一壘則是改由黃韋盛守。

兄弟原本的一壘手許基宏受傷開刀，因此本季一壘開放競爭，昨天開幕戰對上樂天桃猿隊，由改練一壘的張志豪先發守一壘，是他生涯首度一壘手先發出賽。談到昨天首度正式比賽守一壘，張志豪今天受訪時表示，「昨天算是興奮比較多，畢竟打了很多次開幕戰，但第一次站在一壘，一定會有點小緊張。」

張志豪指出，昨天開賽雖然有點緊張，但第5局完成雙殺守備後就有比較放鬆、進入比賽感覺，整體守備感覺很好。張志豪也說：「一整個春訓都在做準備，所以該練的都練了，就看比賽時，球打來要怎麼反應。」

張志豪坦言，守一壘時像是跑位、戰術、接球都不容易。談到與其他學弟競爭，他則說：「誰好誰上，夠穩定就會在上面，還有很多東西要做，不是只有守備，打擊也要再加油。」張志豪也透露，春訓時都會跟學弟互相幫忙，大家良性競爭，「反而是他們跟我分享很多東西。」

張志豪昨天先發打第7棒，3打數沒有敲出安打，其中吞下1次三振，今天對味全龍隊的賽事沒有被排入先發打序，一壘由黃韋盛守。總教練林威助表示，張志豪昨天的一壘守備表現正常，但打擊部分從官辦熱身賽後段開始，內容就沒有到很好。

現在兄弟缺穩定的一壘手，因此名單中多帶了野手，林威助說：「帶多一點人良性競爭，看誰能掌握這個位置，像韋盛他本來就是內野手出身。」（編輯：張雅淨）1120402