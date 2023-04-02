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吳菖育要找回對棒球熱情 U18東岸聯盟單場4安

2023/4/2 18:01（4/2 18:11 更新）
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2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽壽山高中高一野手吳菖育2日出賽先發扛3棒、守中外野，也展現打擊能力，單場4安，率隊擊敗成功商水。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽壽山高中高一野手吳菖育2日出賽先發扛3棒、守中外野，也展現打擊能力，單場4安，率隊擊敗成功商水。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟壽山高中高一野手吳菖育單場4安，率隊擊敗成功商水；吳菖育曾是U12世界盃國手，是教練口中的「璞玉」，卻一度對棒球失去熱情，他也希望找回熱情、跟隊友拚個冠軍。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽壽山高中今天與成功商水交手，壽山高中高一吳菖育先發扛3棒、守中外野，也展現打擊能力，1局、3局、4局、6局都敲出安打，單場4安貢獻1分打點，為生涯首次，率隊以8比2拿下勝利。

壽山總教練郭東晏表示，吳菖育是球隊鋁棒組的中心打者，也是球隊積極培養的重點人物，但他需要找回對棒球的熱忱，「我覺得吳菖育是璞玉，只要可以在棒球領域更鑽研，會是未來我們球隊的靈魂人物。」

郭東晏表示，吳菖育打擊球感、節奏的掌握、擊球能力都讓教練團另眼相看，高一打木棒力道上還需要再增加，但力量提升之後有機會成為中長程打者；至於守備方面，吳菖育對於球的落點判斷不錯，但啟動時機和腳步、守備範圍有待加強。

吳菖育表示，有一陣子突然對棒球沒有熱情，感覺有點疲憊不想再打球，沒有特別的原因，但現在透過跟隊友互動、練習、比賽，慢慢找回對棒球的喜愛。

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吳菖育之前是打鋁棒組比賽，這次打東岸聯盟跟眾多木棒組好手競技，他表示強度差很多，感覺是完全不同等級的，昨天與陣中國手眾多的新北市聯隊交手，雖然沒有安打，但擊球感覺很好，也有增加信心。

吳菖育首度單場4安，他表示，今天手感特別好，確實擊球、不要想打大支的，收到不錯的效果；吳菖育是2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，看著同屆U12的郭宸安、葉弘仁升上高中也慢慢打出好表現，希望可以追上他們，短期目標希望可以先跟隊友一起拚一座冠軍。（編輯：張雅淨）1120402

#吳菖育
#郭東晏
#壽山高中
郭東晏
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