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康乃狄克痛擊聖地牙哥州大 NCAA一級男籃奪冠

2023/4/4 11:57
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（中央社休士頓3日綜合外電報導）康乃狄克今天在紐敦、薩諾戈兩人繳出「雙十」成績的聯手帶領下，76比59擊敗聖地牙哥州大，奪得NCAA一級男籃冠軍。

此役之前，康乃狄克大學（University of Connecticut）曾於1999年、2004年、2011年、2014年拿下全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽冠軍，他們的對手聖地牙哥州立大學（San Diego State University）則是要力拚隊史首冠。

康乃狄克今天上半場繳出5成的整體投籃命中率，以36比24領先聖地牙哥州大，下半場一度被追到只剩5分領先，所幸在紐敦（Tristen Newton）整場比賽拿下19分、10籃板，薩諾戈（Adama Sanogo）也貢獻17分、10籃板的情況下，最終仍以17分之差大勝，拿下隊史第5冠。

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康乃狄克這次季後賽首輪以87比63擊敗紐約愛納大學（Iona University），次輪再以70比55打贏加州聖瑪麗學院（Saint Mary's College of California），輕鬆揮軍「甜蜜16強」（Sweet 16） 。

接著康乃狄克再以88比65擊敗阿肯色大學（University of Arkansas）進到「菁英8強」（Elite Eight），並以82比54痛擊岡薩加大學（Gonzaga University）闖進「最終4強」（Final Four），又以72比59擊敗邁阿密大學（University of Miami）拿下冠軍賽門票。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120404

#康乃狄克
#薩諾戈
#紐敦
薩諾戈
NCAA康乃狄克輕取邁阿密 隊史5度闖冠軍戰
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