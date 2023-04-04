黃紹睿優質先發 台鋼雄鷹拿中職二軍隊史首勝

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中華職棒二軍例行賽4日開打，中職新軍台鋼雄鷹隊首戰就有好表現，投手黃紹睿（圖）6局優質先發，黃劼希敲超前比數三壘打，率隊以4比2擊敗味全龍隊拿下二軍隊史首勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年4月4日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒二軍例行賽開打，中職新軍台鋼雄鷹隊首戰就有好表現，今天與味全龍隊交手，台鋼雄鷹投手黃紹睿6局優質先發，黃劼希敲超前比數三壘打，率隊以4比2拿下二軍隊史首勝。

中職二軍例行賽今天兩地開打，台鋼雄鷹在斗六棒球場與味全龍隊交手，台鋼雄鷹開賽就展現搶分企圖，1局上曾子祐敲出內野安打，再接連選到2次四壞保送攻占滿壘，葉保弟適時安打送回團隊第一分，再靠著滾地球跑回第2分。

味全龍隊3局下追分，靠著魏全安打、觸身球保送、冉承霖安打攻占滿壘，吳東融適時安打先送回1分，再靠著滾地球、保送擠回追平分。

兩隊5局打完2比2僵持不下，台鋼雄鷹6局上攻勢再起，2人出局後吳明鴻敲出安打，黃劼希三壘打送回超前分，7局上再靠著接連安打、暴投多跑回1分保險分，順利拿下二軍隊史首勝。

台鋼雄鷹先發投手黃紹睿今天總計用81球投6局，被敲出4支安打，投出2次四死球、3次三振，失掉2分責失分，優質先發拿下勝投。（編輯：張雅淨）1120404