更多編輯台推薦新聞：
郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve
產經

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

黃紹睿優質先發 台鋼雄鷹拿中職二軍隊史首勝

2023/4/4 17:23（4/4 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒二軍例行賽4日開打，中職新軍台鋼雄鷹隊首戰就有好表現，投手黃紹睿（圖）6局優質先發，黃劼希敲超前比數三壘打，率隊以4比2擊敗味全龍隊拿下二軍隊史首勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年4月4日
中華職棒二軍例行賽4日開打，中職新軍台鋼雄鷹隊首戰就有好表現，投手黃紹睿（圖）6局優質先發，黃劼希敲超前比數三壘打，率隊以4比2擊敗味全龍隊拿下二軍隊史首勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒二軍例行賽開打，中職新軍台鋼雄鷹隊首戰就有好表現，今天與味全龍隊交手，台鋼雄鷹投手黃紹睿6局優質先發，黃劼希敲超前比數三壘打，率隊以4比2拿下二軍隊史首勝。

中職二軍例行賽今天兩地開打，台鋼雄鷹在斗六棒球場與味全龍隊交手，台鋼雄鷹開賽就展現搶分企圖，1局上曾子祐敲出內野安打，再接連選到2次四壞保送攻占滿壘，葉保弟適時安打送回團隊第一分，再靠著滾地球跑回第2分。

味全龍隊3局下追分，靠著魏全安打、觸身球保送、冉承霖安打攻占滿壘，吳東融適時安打先送回1分，再靠著滾地球、保送擠回追平分。

兩隊5局打完2比2僵持不下，台鋼雄鷹6局上攻勢再起，2人出局後吳明鴻敲出安打，黃劼希三壘打送回超前分，7局上再靠著接連安打、暴投多跑回1分保險分，順利拿下二軍隊史首勝。

台鋼雄鷹先發投手黃紹睿今天總計用81球投6局，被敲出4支安打，投出2次四死球、3次三振，失掉2分責失分，優質先發拿下勝投。（編輯：張雅淨）1120404

#台鋼雄鷹隊
#黃紹睿
#黃劼希
黃紹睿
黃紹睿優質先發吞敗 台鋼官辦熱身賽首勝再等等張肇元單場4安 洪一中接台鋼雄鷹兵符後首勝
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族