印尼羽球大師賽 麟洋配挺進男雙16強

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（中央社記者陳容琛台北23日電）超級500系列的印尼羽球大師賽於雅加達舉行，台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天以21比17、21比12擊敗美國華裔組合邱愷翔、約書亞（Joshua Yuan），挺進男雙16強。

連續兩週栽在日本組合保木卓朗、小林優吾手上，世界排名第10的台灣「麟洋配」本週轉戰印尼大師賽，並名列男雙第6種子。首輪面對世界排名第48的美國華裔組合邱愷翔、約書亞，雙方過去對戰過1場，由台灣組合以直落2取得勝利。

此役「麟洋配」開局陷入2比6落後，甚至在技術暫停後，一度落後達5分。不過台灣組合沒有自亂陣腳，立刻回敬7比1攻勢，一舉逆轉比分，並維持住領先優勢，在連得2分情況下，以21比17拿下首局。

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「麟洋配」次局先以5比2領先，而且持續擴大差距，在技術暫停後，最多領先達10分，雖然被對手化解掉2個賽末點，但最後仍以21比12搶下男雙16強門票。

另外，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒以16比21、14比21不敵世界排名第7的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto）；雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至則以16比21、15比21遭到世界排名第4的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）擊敗，雙雙止步於男雙首輪。（編輯：張雅淨）1130123