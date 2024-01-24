克服決勝局8分落後 蘇力揚晉印尼羽球大師賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣羽球選手蘇力揚今天在印尼羽球大師賽男單首輪，克服決勝局最多8分落後，以21比19、13比21、21比18擊退香港一哥李卓耀，歷經80分鐘激戰，收下16強門票。

去年曾拿下台北公開賽亞軍的蘇力揚，開季首站馬來西亞公開賽首輪遭到淘汰，上週印度公開賽闖進16強後，敗給自家人王子維，目前世界排名第33，本週印尼大師賽首輪對手為排名第13的香港好手李卓耀，對手才剛在上週印度公開賽奪得亞軍。

雙方生涯首度碰頭，首局戰況膠著，蘇力揚在19比19平手時連得2分，以21比19先搶下1局，次局則以13比21讓出。

蘇力揚決勝局開局一度以2比10落後，而他展現韌性、後來居上，雙方隨後上演拉鋸戰，蘇力揚在17比18落後時，連得4分，以21比18逆轉勝，16強賽將出戰新加坡好手駱建佑。

至於混雙組合楊博軒與胡綾芳首輪同樣傳出捷報，以24比22、21比12淘汰英格蘭組合麥爾斯（Gregory Mairs）與梅爾斯（Jenny Mairs），挺進16強。

女單部分，許玟琪與日本前球后奧原希望激戰3局，錯過2個賽末點的機會，以21比13、15比21、20比22落敗，無緣對戰首勝。（編輯：張雅淨）1130124