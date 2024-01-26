悍將第3名洋將確定 簽具大聯盟資歷右投布藍登

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職棒富邦悍將隊新球季第3名洋將戰力確定，今天公布簽下有3年美職大聯盟資歷、2023年拿下墨西哥聯盟勝投王的美籍右投布藍登（Brandon Brennan）。

悍將發布新聞稿表示，簽下32歲的投手布藍登，布藍登來自美國，身高193公分、體重93公斤，是1名右投手，布藍登2012年參加美國職棒選秀會被芝加哥白襪隊選進，並在2018年底的冬季會議獲西雅圖水手隊青睞，以規則五選秀指名升上大聯盟，2019年整季出賽44場，並在47.1局投球中投出47次三振，是水手隊該季主力牛棚之一。

布藍登在2020、21年球季仍持續在大聯盟出賽，隔年季中轉戰墨西哥聯盟，並擔任新拉雷多貓頭鷹隊先發輪值戰力，2023年球季先發出賽19場，為全隊先發場次最多、出賽最穩定的投手，同時也以防禦率3.69的表現收下11勝，奪下2023年墨聯勝投王。

布藍登招牌武器為高速伸卡球，並可搭配使用滑球、變速球等球種，讓打者混淆不易掌握為其最大投球特色。

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對於即將加入富邦悍將，布藍登表示：「哈囉富邦悍將的家人們，感謝上帝的眷顧讓我成為了悍將家庭的一份子，很期待跟悍將隊友們在場上一起拚戰，拿下冠軍，Let’s go God bless。」

本季富邦悍將洋將已經確定3人，分別為富藍戈、羅戈及首度到亞洲發展的布藍登，目前球隊仍持續與第4名洋投洽談合約細節中，並預計安排2月加入球隊訓練，以堅強戰力迎接新球季的到來。（編輯：管中維）1130126