硬扛卡森斯肢體動作大 胡瓏貿：我不髒只想贏球

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（中央社記者黎建忠台北27日電）向來以「硬漢」著稱的海神前鋒胡瓏貿，今天在開賽30秒就和雲豹、前NBA球星卡森斯發生衝突，不過胡瓏貿賽後強調，就是場上一些正常的垃圾話，「我不髒，就是想幫球隊贏球。」

T1職業籃球聯盟高雄全家海神今天作客台啤永豐雲豹，除了用大洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）看管卡森斯（DeMarcus Cousins）外，也很多時間用胡瓏貿去扛卡森斯，也讓2人在場上出現許多卡位的肢體碰撞引發火藥味，雖然胡瓏貿全場僅拿7分、4籃板，但球隊卻帶走勝利。

胡瓏貿賽後接受媒體聯訪時說道，球場上的事就留在球場上，打球總會有很多垃圾話，全世界都一樣，「尤其我是小4號球員，要去扛對方洋將確實很吃力，但我不是一個骯髒的球員，要做的就是幫助球隊贏球。」

賽後胡瓏貿也強調，「比賽結束後卡森斯也跑來跟我說，球隊情蒐就知道我打球比較凶悍，大家也都笑笑的互相擁抱，真的沒有什麼。」

談到對抗「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和卡森斯的差別，胡瓏貿比喻得妙，「霍華德就像是一顆大石頭那樣，很難跟他硬來，但卡森斯硬中帶軟，又有很棒的技巧，2人真的是頂級的NBA球星。」（編輯：陳政偉）1130127