NFL超級盃平均票價突破30萬 歷來新高

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（中央社紐約29日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」向來是萬人爭睹的美國體壇一大盛會，而今年的票價刷出新高紀錄，平均每張超過新台幣30萬元，可能連億萬富豪都會大吃一驚。

第58屆超級盃（Super Bowl）將於2月11日在拉斯維加斯舉行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據線上售票網站TickPick資料，截至今天，這場賽事已是歷來最昂貴的一場超級盃比賽，平均票價在9800美元（約新台幣30萬5000元）上下，比去年貴了7成。

目前最便宜的票價是8188美元，比去年同期的超級盃賽事最低票價5997美元貴上一大截。

堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將在今年超級盃對決舊金山49人隊（San Francisco 49ers）並力爭衛冕，這是酋長5年內第4度打進超級盃。

酋長上次在超級盃強碰49人是在2020年，當時酋長在第4節上演逆轉戲碼，繼1970年後再度奪下超級盃冠軍。

根據TickPick資料，2020年這場比賽曾是歷來票價最貴的超級盃賽事，平均每張6370美元，還比今年便宜了35%。

票價飆升的一個主要因素是主辦城市本身。TickPick共同執行長高德柏格（Brett Goldberg）告訴CNN，拉斯維加斯是「需求創新高的重要因素」，因為「對觀賽球迷來說，這個地點把3小時的比賽變成充滿狂歡的一週」。

高德柏格說：「12個月來，拉斯維加斯慢慢開始鞏固自身作為美國運動首都的地位，（超級盃）可能會是拉斯維加斯的加冕時刻。」拉斯維加斯去年11月才剛舉辦一級方程式賽車（Formula One）賽事。

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「今日美國報」（USA Today）運動版報導，售票平台SeatGeek成長行銷主任賴登（Chris Leyden）說，5年多以前，他會建議球迷等到比賽前數天或當天再買票，因為票價會下滑；但經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，情況已經不同以往，如今更難預估票價漲跌。

高德柏格也說，雖然未來兩週「票價有可能下跌」，但2020年超級盃開打之前，票價並沒有下跌，「所以票價雖然有可能下跌，但幅度或許不大」。（譯者：曾依璇/核稿：徐崇哲）1130130