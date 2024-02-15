LOL戰隊J Team人事地震後首戰 PCS春季賽逆轉WP

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（中央社記者陳容琛台北15日電）歷經春節假期的人事異動，台灣英雄聯盟（LOL）職業電子競技戰隊J Team今天以新的陣容續戰太平洋職業聯賽（PCS）春季聯賽，最後以2比1逆轉擊敗West Point Esports（WP）。

本季J Team場外風波不斷，春季聯賽首週即宣布輔助選手Enso（梁恩碩）因個人因素暫時離開賽場，並與上路選手Hanabi（蘇嘉祥）解除合約關係。不料，日前又發生選手將團隊內部情況以錄音檔形式外洩予他人的事件，引發外界熱議，甚至出現助教Socool（張舶信）親自下場比賽的情況。

不過，風波尚未停歇，在春節連假結束前，J Team於13日再度拋出震撼彈，一口氣與打野選手Kongyue（蕭任佐）、下路選手Wako（鄒惟洋）、教練RD（梁騰勵）及經理Anan（胡耀之）解約，補進打野選手Lauva（黃新宇）、下路選手ChiCh1（吳奇軒）。

以新的陣容續戰PCS春季聯賽，面對1勝難求、暫居墊底的WP，J Team卻在首局意外讓出，所幸經過即時調整後，連追2局順利擊敗對手。

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回歸J Team的Lauva接受大會採訪時表示，起初心情沒有什麼起伏，但一坐上比賽場，感覺心中熱血重新被點燃，「前陣子蠻多亂流，我希望大家一起享受比賽感覺，雖然失誤很多，但我們會想辦法改進。」他自評強項是溝通，因此能與各路線連結，「大家打得挺享受的。」

另一場Beyond Gaming（BYG）同樣演出逆轉秀，以2比1擊敗地獄豬（Hell Pigs），搶下關鍵第4勝。（編輯：戴光育）1130215