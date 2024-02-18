桃猿野手林耀煌綽號「世界」 石垣島交流賽有收穫

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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）樂天桃猿隊野手林耀煌有個有趣綽號，隊友叫他「世界」，形容他練球專注「像活在自己世界」，此次石垣島比賽外也有跟著羅德隊練球收穫多，今年目標加強守備、拚上一軍。

中職樂天桃猿隊外野手林耀煌此次石垣島交流賽綽號球衣上是寫「阿煌」，但隊友都叫他「世界」，被問起為什麼有這個綽號，林耀煌笑說，平常練球時不太會去管旁邊的事情，「隊友說我感覺像活在自己的世界。」

林耀煌昨天與日職千葉羅德海洋隊交流賽首戰扛3棒，3打席選到1次四壞保送，安打還沒開張；昨天賽後也有留下來加入羅德隊的練球，今天第2戰一樣打3棒、守左外野。

林耀煌表示，昨天練球羅德隊教練有指導一些打擊方面的東西，像是揮棒角度、身體旋轉，雖然語言不通，但也有跟羅德隊球員「比手畫腳」互動，說彼此好的和不好的地方。

林耀煌是2022年選秀會第5輪被桃猿隊選進的好手，目前還沒有一軍出賽紀錄，自評進到職棒2年磨練，心理層面進步最多、抗壓性也變好。他表示，今年目標是拚上一軍，自評若要上到一軍，守備方面是需要再進步的地方，欠缺對打者的了解、球的判斷，都是需要加強的地方。（編輯：張雅淨）1130218