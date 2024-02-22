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前道奇左投柳賢振 8年4億元大約重返韓職韓華鷹

2024/2/22 18:44
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（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國職棒韓華鷹隊今天宣布，前美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇和多倫多藍鳥左投柳賢振與韓華鷹簽下8年、總額170億韓圓（約新台幣4億元）的合約，重返他曾效力7個球季的老東家。

路透社報導，現年36歲的韓籍左投柳賢振曾於2006年至2012年效力韓華鷹隊，如今他跟老東家簽下韓國職棒史上最大合約。

若走完這張合約，柳賢振屆時將44歲，會成為韓國職棒史上年紀最大的球員。

柳賢振表示，自己一直想回報韓華鷹隊，因為球團栽培他成為一名球員。

他在聲明中說道：「自從我進入美國職棒大聯盟以來，我就一直想著要回來報答這份恩惠。」

柳賢振效力大聯盟道奇隊6個賽季，並在藍鳥隊待了4個球季，例行賽總共出賽186場，期間大多擔任先發投手，取得78勝48敗的成績，投手自責分率3.27。

2019年柳賢振擔綱大聯盟明星賽國家聯盟先發投手，並於同年以2.32的自責分率在國聯賽揚獎（Cy Young Award）投票中拿下第2名。

他於2006年在韓華鷹隊展開職棒生涯，7個韓職賽季繳出98勝52敗的成績，投手自責分率2.80。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130222

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