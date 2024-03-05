取消中小運田徑賽獎勵金遭批 竹市：運用到更多項目

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）竹市議員林盈徹今天說，市府今年起取消中小學聯合田徑賽事及市運會前3名獎勵金，僅保留破大會紀錄獎勵金，有家長指市府不重視體育。市府說，獎勵金擴大運用各項目更公平。

民進黨新竹市議員林盈徹今天向中央社記者表示，過去市府為鼓勵提升運動風氣，在竹市運動會及新竹市中小學聯運獎勵金，市府有給予一年約新台幣250萬元獎勵金，以鼓勵學生與教練努力。

他指出，但今年起竹市府竟取消這項基層獎勵金的預算，讓運動界及家長和選手教練感到傻眼，並陸續接獲相關投訴。

林盈徹說，教育處應以調整現有獎金比例，或可討論擴及至市長盃規模的賽事都給予獎勵金，而非毫無預警取消，如此一來抹煞學生與教練的努力。

教育處向中央社記者指出，新竹市中小學運動會及全市運動會屬市級比賽，比賽項目僅「田徑」及「游泳」2項，原僅此2項運動項目有獎勵金，但其他運動如跆拳道、排球、足球、射箭、網球等，卻未有獎勵金。

教育處說，而過去的獎勵機制也因歷年接獲其他單項運動選手、教練、師生反映不公平，市府傾聽心聲，以全面公平性及效益性，讓獎勵金發揮更大效用。

教育處表示，獎勵金現轉而鼓勵更多項目的選手，不侷限在田徑及游泳2個項目，而是擴大到各項目運用，並鼓勵選手在全國運動賽事上有所表現，仍保留破大會紀錄獎勵金。（編輯：李錫璋）1130305