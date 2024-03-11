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運科擴能計畫上路 實際融入民眾日常生活

2024/3/11 21:00
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（中央社記者黎建忠台北11日電）運動科學已成為現代體育的顯學，由台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授陳美燕主持的「運科擴能計畫」，希望除了競技運動外，也能讓運科進入民眾的日常生活，進而持續推動理念。

日前結束的「TaiSPO 2024台灣國際運動及健身展」，就有設立運科擴能計畫的相關攤位。陳美燕接受媒體訪問時表示，除了競技運動的運動科學成果外，更希望擴大影響力，尤其是針對社會或社會人文的影響，讓運動科學進入生活。

運科擴能計畫包含7個子計畫，陳美燕特別點出其中2個子計畫較為有趣，包括「悠優森呼吸App」與「Sports Fun題」，都是運動科學實際運用在日常生活的最好範例。

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「悠優森呼吸App」結合廠商系統，提供民眾線上查詢各地健走路線的空氣品質，未來還希望打造類似「健康幣」結合商家消費，鼓勵民眾運動；「Sports Fun題」則將賽事轉播透過應用程式，讓民眾可以直接成為賽事主播或講評，滿足民眾的主播夢。

「TaiSPO 2024台灣國際運動及健身展」期間，也邀請到桌球奧運國手莊智淵，以及前跆拳道奧運國手陳怡安參與文創商品的製作。關懷流浪動物議題的莊智淵與家扶中心合作，製作永續使用的餐袋；而陳怡安的手工皂也用了永續使用的皂盤，都希望透過運動員的影響力，帶動永續經營的概念。（編輯：張雅淨）1130311

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