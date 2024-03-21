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運動績優生升學甄審甄試 4/12起受理報名

2024/3/21 18:27
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（中央社記者黎建忠台北21日電）為培育具有國際競爭實力的運動人才，協助學生發展多元優勢能力，113學年度中等以上學校運動成績優良學生升學甄審、甄試將於4月12日起受理報名。

運動成績優良學生升學輔導甄審、甄試是以運動參賽成就為申請條件，甄審以國際運動賽會成就為依據，是當年度外加的招生名額；甄試則以國內運動競賽成就為依據且須參加學科考試，部分項目需參加術科檢定，是當年度內含的招生名額。

體育署副署長房瑞文在接受媒體訪問時說道，為了銜接國家運動代表隊的競技運動儲備人才，「每年度的國、高中運動成績優良學生升學輔導甄審、甄試都是很重要的事，也是台灣發掘運動明日之星的關鍵。」

113學年度高中甄審、甄試共有2546個名額，國中甄審、甄試共有126個名額，其中高中甄審、甄試計提供87種運動種類及項目，國中甄審、甄試則計包括25種運動種類及項目。

高中甄審、甄試提供運動種類及項目以籃球名額最多，其次為羽球，第3為排球；國中甄審、甄試運動種類及項目則以武術名額最多，其次為游泳，第3為曲棍球。（編輯：張雅淨）1130321

#體育署
#房瑞文
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