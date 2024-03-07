提升棒球場養護軟實力 體育署舉辦研習會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北7日電）為了提升全國各級棒球場維護管理人員養護場地軟實力，教育部體育署將辦理2場次棒球場維護管理相關研習會，期盼提供球員更優質的運動環境。

落實場地維護管理對於棒球場的壽命、人員安全及賽事正常進行至關重要，尤其機電設備保養維護更涉及高度專業技能，多數球場雖然以委外方式養護，但日常操作及如何判斷委外廠商是否完成委託事項，更是各場地人員需具有的基本職能。

體育署委託國立台灣體育運動大學辦理2場次棒球場維護管理相關研習會，首場研習會將於3月8日登場，邀請各棒球場及各校業務主管、承辦人員及管理人員參加，以「棒球場機電設備維護及球場常見機電設備問題」為主軸，分享棒球場地調查結果、機電維護管理常見問題及因應方法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

上午課程主題為燈光照明的設置、電力契約容量及平日機電一、二級保養的重點；下午則實地走訪三重棒球場，讓參與人員實際操作。最後安排綜合座談，提升與會各縣市棒球場管理督導人員彼此交流機會，體育署透露，目前報名人數約30人，各縣市皆有派代表出席。

在球場硬體方面，體育署副署長房瑞文接受媒體聯訪時指出，行政院已核定新台幣3億元預算改善球場，尤其針對樂天桃園棒球場、新莊棒球場、洲際棒球場及亞太棒球場加強，期盼同步提升軟、硬體實力，提供球員及愛好棒球的球迷一個更優質的運動及觀賽環境。（編輯：張雅淨）1130307