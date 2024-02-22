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體育署公布112年運動場館查核結果 合格率逾95%

2024/2/22 17:49
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（中央社記者黎建忠台北22日電）教育部體育署為了確保民眾運動安全及消費權益，今天公布和地方政府共同辦理的運動場館查核結果，共計查核公、私運動場館業者共1563家，合格率達95.84%。

體育署在112年度聯合各地方政府，查核「游泳池」385家、合格率為95.32%；「健身中心」549家、合格率為95.08%；「販售健身教練課程」524家、合格率為97.14%；「發行禮券」105家、合格率為95.24%。

體育署公布的資料顯示，和前1年度相比，112年4項查核的合格率皆有明顯提升，而「游泳池」、「健身中心」及「販售健身教練課程」3項查核的業者家數也比前1年增加。

體育署副署長房瑞文在接受中央社訪問時說，體育署會努力持續協助地方政府逐年增加查核家數，「並積極輔導不合格業者儘速改善，以保障民眾的運動消費權益。」

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在查核的不合格項目中，「游泳池」以未符合建管、消防、空氣品質管理、商業登記等相關法規的違規情形最多；「健身中心招募會員定型化契約」以業者未依規定明確記載起訖時間、會員種類、會員權利、費用種類、契約總金額及付款方式相關資訊於契約的違規情形最多。

「健身教練服務定型化契約」以業者未依規定載明終止契約的通知及退款方式的違規情形最多，至於「運動場館業者發行禮券」是以禮券未提供履約保障及禮券退還時，業者所收取手續費不符規定的違規情形最多。（編輯：李亨山）1130222

#政府
#教育部體育署
#房瑞文
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