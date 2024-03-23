UBA世新女籃擊敗文化 距離5連霸只差1勝

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）112學年度UBA大專籃球聯賽女子組4強賽今天在台北小巨蛋登場，世新大學在宋瑞蓁21分以及游沁樺19分、5顆三分球帶領下，以81比70擊敗文化大學，距離5連霸，只差最後一步。

世新女籃自106學年度起連7季闖進4強賽，本季外籍生雖然僅剩吉芙，實力依舊堅強，今天碰上尋求隊史第20冠的文化，上季冠軍賽戲碼，提前在4強賽上演。

上半場打完世新以35比30領先，雙方易籃後，文化靠著王玥媞三分球連發，一度追成1分差，世新的游沁樺、楊淑琄隨後還以顏色，拉出一波12比2攻勢，幫助世新帶著11分領先進入決勝節。

文化末節雖靠著郭虹廷上籃，將差距縮小至8分，而游沁樺最後3分鐘2顆三分球奠定勝基，幫助世新以11分差收下決賽門票。

世新總教練何正峰受訪時表示，剛開賽時球員可能壓力太大，攻勢有點當機，第3節調整防守，且加上游沁樺及時在外線發揮，否則球隊不僅會陷入苦戰、還可能落敗。

世新的游沁樺、楊淑琄各得19分、14分，合計包辦7顆三分球，2人透露，賽前有約好要笑著在場上打球、不要放不開，並互相打氣。

游沁樺還謹記去年冠軍賽結束後對自己約定，不要害怕、要勇敢進攻，她賽後開心地說，今天有確實做到。

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世新明天冠軍賽將出戰佛光大學與台灣師範大學之間的勝方，何正峰認為，2隊都是可敬的對手，「且都有裡有外，跟我們球風有點像」，他透露，屆時將防堵對手外線，內線也會持續壓迫，並把握轉換快攻機會得分。

落敗的文化明天將爭奪季軍，教練初詠萱表示，先前6強賽結束後，有3名球員受傷，有2週僅剩5、6人練球，球隊戰力整合可能有點倉促，但她認為，球員今天很爭氣，且有執行教練所交代的戰術，即便輸球，仍以文化球員們為傲。（編輯：陳政偉）1130323