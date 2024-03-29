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UA COMBINE健身訓練賽 陳念琴、張志豪鼓勵參賽者

2024/3/29 16:10
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（中央社記者黎建忠台北29日電）首度來台灣舉辦的UA COMBINE自我健身挑戰賽將於明天在台北世貿中心登場，這場結合8項體能極限挑戰關卡的活動，共有300名男、女運動員參賽，爭奪新台幣10萬元的冠軍獎金。

今天的開賽記者會上，也請到UA簽約贊助運動員陳念琴、張志豪現身說法，強調基礎體能訓練的重要性。

UA COMBINE是讓運動者在有限的時間內，參加肌力、速度、縱向跳躍、爆發力、敏捷度、反應力、肌耐力、心肺耐力等8項關卡，在依照個人成績選出最終冠軍。

已經取得巴黎奧運參賽資格的陳念琴，在致詞時就透露，以拳擊手來說，敏捷性和速度是最重要的，尤其現在女子選手的拳速也很快，「稍一不留神就會被打到居於劣勢，所以平常我訓練的時候也會特別注重這一塊。」

效力於中華職棒中信兄弟的重砲手張志豪則是提醒參賽者，「賽前設定目標時要以自己能達到的強度為主，與其看重成績，不如看重自我的成長，不需要跟別人比較，挑戰自己的極限才是最棒的成就。」

UA COMBINE過去已經在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓等國家舉辦過，目前是亞太地區最盛大的健身訓練比賽之一。

張志豪也下場體驗了一下肌耐力項目的「引體向上」測試，結果他在眾人注目下一共做了7下就收工，並且幽默的說：「做跟我背號一樣多就好。」（編輯：陳政偉）1130329

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