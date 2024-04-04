賴鴻誠投球沒注意時間 盼大巨蛋計時器位置改善

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職台鋼雄鷹隊投手賴鴻誠昨天多次「零秒出手」，他今天表示，在高張力的氛圍確實沒有注意到時間，也建議大巨蛋投球計時器位置可以低一點，讓投手可以一眼就看到。

昨天雄鷹在台北大巨蛋的賽事，7局下兄弟攻占滿壘、僅1分落後，雄鷹投手賴鴻誠對上兄弟岳政華的打席，他在時間歸零後才投球，卻沒被裁定壞球引發爭議。

中職祕書長楊清瓏今天承認，昨天賽後技術委員跟裁判有做檢討，是蠻大的瑕疵。

雄鷹總教練洪一中今天賽前表示，昨天賽後也有提醒賴鴻誠要多注意時間。賴鴻誠則表示，在大巨蛋登板、對上人氣球隊中信兄弟，「確實讓我忘記時間這部分，我只能說真的很抱歉，讓大家久等了，我自己疏忽了這部分，只專注在捕手配球。」

賴鴻誠指出，昨天賽後總教練確實有提醒他要注意，今年壘上有人25秒內要出手的規定，不過賴鴻誠也提出，開始計時的時間點還有點模糊，「因為我在官辦熱身賽都沒有這些問題，我也不知道昨天為什麼秒數差這麼多。」

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賴鴻誠也提到，台北大巨蛋的計時器是在本壘後方比較上層的位置，不像在其他球場直視就看得到，「因為我們不可能專注在捕手的同時還特別去看時間，我個人是希望計時器可以跟看捕手的視線平行，就可以知道什麼時候啟動。」

對於大巨蛋計時器位置問題，中職祕書長楊清瓏則回應，這部分不只球員反應，連裁判也有反應，「已經有跟遠雄討論了，確實計時器位置太高，對裁判、球員都有點困擾，會盡快調整。」（編輯：龍柏安）1130404