國小硬式棒球聯賽蘇敬恩開轟 福林完成2連霸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）國小硬式棒球聯賽今天冠軍戰為「台北市內戰」，東園國小開賽就取得6比0領先，但投手群無法壓制，福林國小2到5局都有分數進帳，5局下蘇敬恩敲出超前比數2分砲，福林以7比6完成2連霸。

112學年度國小硬式棒球聯賽今天冠軍戰由東園國小與福林國小交手，東園1局上就串聯攻勢搶分，靠著單局5安、3次四壞保送，一口氣打了11人次攻下6分大局、取得6比0領先。

福林2局開始、局局追分，2局下靠著單局2安、2次失誤先追回2分，3局下靠著觸身球保送、安打、犧牲觸擊、滾地球再追1分。

福林4局下2出局後，張澤鈞、周震泉、施荏翔、簡舶丞都敲出安打，加上對手守備失再添2分、追到5比6落後，5局下2人出局後，曾亦誠擊出游擊滾地球被判安全上壘，東園申請電視輔助判決挑戰失敗，蘇敬恩扛出左外野2分砲一棒超前。

福林先發投手周震泉開賽有狀況，投0.1局失掉6分退場，曾亦誠後援5.2局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四死球保送，無失分，有效壓制讓球隊保有翻轉戰局的機會，也拿下冠軍戰勝投。

福林總教練章子健表示，球員不少人中暑，包括曾亦誠、蘇敬恩、施荏翔都身體不適，昨天還帶去診所，第1局落後6分，不斷提醒球員「現在放棄就結束了」，大家互相鼓勵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇敬恩敲出致勝轟、拿下大會MVP，章子健直指他是大功臣，身材雖不特別突出，但剛好對方投手是速球型，借力使力，「能頂住壓力不容易，他也是球隊精神領袖」。

章子健表示，這場球非常艱辛，能夠完成連霸不容易，「聯賽是最難打的比賽，更何況連霸，相信這一場比賽能帶給選手未來棒球路的養分」。他說，要感謝校長、教練團、陽信銀行、福林社區發展協會的支持，才能締造佳績。（編輯：張雅淨）1130414