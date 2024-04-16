陽岱鋼前隊友池田駿考取會計師 轉戰補教界

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本職棒讀賣巨人隊的前左投池田駿，2021年退役後於去年秋天通過合格率僅7.6%的會計師資格考試，目前在補習班執教。他準備考試時發揮打棒球的幹勁，盼有朝一日能協助他人。

「讀賣新聞」報導，31歲的池田兒時夢想是成為數學老師，不過他也很喜歡棒球，高中時期因而進入棒球名校新潟明訓高校就讀，在學期間除了加入棒球隊，也兼顧學業。

他的數學成績在同學年的500多人裡曾經排名前10。除了學業名列前茅，他在上高中後正式開始練投，並在高三時期以王牌左投之姿，協助球隊首度殺進夏季甲子園8強。

後來，池田進入位於千葉縣的專修大學、任職於山葉公司後，均持續參與棒球賽事，並在2016年的選秀被巨人隊網羅。

他在日職第1年留下登板33次、防禦率3.35的成績，從而找到自信。不過第2年起成績開始下滑。他說，面對筒香嘉智等強打時「認為自己會被敲出安打，對此覺得害怕」。

他2020年被交易到東北樂天金鷲隊，同時認為自己的職棒生涯可能接近尾聲，便萌生挑戰考取會計師資格的念頭，原因是曾在休假期間聽會計師說明所得稅，因而產生興趣。

為此，池田2021年2月起開始線上上課，上午5時30分就起床用功，並把握通勤到球場的時間聆聽講義音檔，得空時在球場置物櫃旁念書。

除了苦讀之外，他對於棒球本業也沒有鬆懈。

池田在職棒打滾的第5年狀態最佳，儘管在二軍的防禦率亮眼，卻遲遲無法穩定參加一軍的賽事，他研判自己的實力已經無法大幅成長，決定在2021年11月退役。

之後，他便在妻子的老家展開一天10小時的考生生活，而池田在棒球生涯時期培養的耐力也派上用場。

讀賣報導指出，池田身高174公分，體格不高大、球速等並不突出，而他能成為職棒選手就是靠著腳踏實地的努力。他說：「訓練再辛苦也不妥協，自己親身體會到若堅持不懈就會得到成果。」

他當時以1.5倍的速度觀看影片教材，每天苦讀10小時，直到去年8月考試前只休息了一天。而當時池田僅靠存款度日，為了妻子與2個年幼的孩子，背負著「非得通過考試不可」的重大壓力。

去年11月放榜，池田成功考取會計師資格後才終於放下心中大石，並笑稱「開心的程度可能勝過選秀時期」。

池田目前在東京1間補習班擔任講師，協助考生準備會計師資格考之外，也正好一圓他兒時想當老師的夢想。每當有學生苦惱「無法提升讀書士氣」時，池田也鼓勵學生不要放棄。

他認為打職棒的時期能與仰慕的選手們一起並肩作戰相當幸福，不過能長期活躍於職棒的人畢竟是鳳毛麟角，因此表示「現役球員時期就開始保有對於第二職涯的知識與興趣，相當重要」。

池田期許自己未來能提供諮詢，並協助報稅。

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根據日本棒球機構（NPB），2022年球季有145名非一線球員的選手退役或不再活躍於球壇，平均年齡27.8歲。針對年輕球員的調查中，有46%的人表示沒有思考過退役後的職業生涯，且很多人退役後在求職方面遭遇困難。

而類似問題不僅存在於職棒圈，日本政府體育廳也鼓勵運動員在現役時期兼顧工作、學習必要的知識，並於2017年起委託專門業者開設以運動員等人為對象的職涯相關課程。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1130415