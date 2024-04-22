響應世界地球日 富邦推舊跑衣回收提倡永續

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（中央社記者黎建忠台北22日電）今天是世界地球日，長期提倡環保永續的富邦金控和合作廠商舉辦「拯救地球 功德一件」跑聚活動，號召60名跑者將舊跑衣捐贈回收，希望藉此擴大影響力，也可促進循環經濟。

富邦金控昨天先和Garmin合作在內湖復育園區舉辦跑聚活動，除邀請專業教練分組配速帶跑，也舉辦趣味配速活動，讓現場近300名跑者在園區內認識7種塑膠回收標誌。

今天適逢世界地球日，富邦再度攜手興采實業舉辦「拯救地球 功德一件」跑聚活動，號召60名跑者在App上跑出「衣服」圖形路線，同時跑者們將不再使用的跑衣投入「REFIT智能衣物回收箱」，讓舊跑衣也能成為循環經濟。

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根據統計，台灣每年約舉辦600場馬拉松，製作賽衣保守預估約60萬件，近年來因環保意識提升，大多數賽事使用製作過程碳排較低的100%聚酯纖維製造，而聚酯纖維製造的跑衣具有單一素材可回收再製的特性，非常適合循環再利用。

此外，「富邦Run For Green」也推出全民線上跑活動，民眾只要透過穿戴式裝置或跑步紀錄App綁定上傳資料，即可累計跑步公里數，跑滿40公里可線上領取為跑者種下的一棵樹。（編輯：張雅淨）1130422