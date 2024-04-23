王勝偉給建議「全力揮擊」 王正棠開轟助悍將搶勝

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職富邦悍將隊今天7局下連2棒打者短打戰術失敗，王正棠開轟、2分砲幫助球隊拉大領先差距，率隊以4比1擊敗台鋼雄鷹，王正棠透露，是因為聽了王勝偉建議「全力揮擊」奏效。

悍將隊今天主場迎戰雄鷹隊，兩隊前6局打完悍將2比1領先，7局下悍將林哲瑄獲得四壞保送，李宗賢短打沒能有推進效果，王勝偉短打戰術也失敗，2人出局後王正棠開轟，個人本季第2轟、2分砲替球隊多添保險分。

悍將總教練陳金鋒表示，李宗賢的短打是戰術，王勝偉則是偷點，想要助攻幫助球隊搶壘包，也提到王正棠的全壘打很關鍵，幫助球隊打下多一點分數，守備和投手的壓力也不會這麼大。

王正棠今天不僅能開轟，3局、5局也有短打戰術成功，單場1轟、2犧牲短打，為中職史上第3次；王正棠表示，今天比賽前半段比數緊咬，短打戰術執行大家都想要把分數搶下來，既然取得領先、就不要錯過這場比賽。

王正棠透露，今天前一棒打者王勝偉3局、5局都敲出安打，7局上場打擊前特別請教王勝偉怎麼打的，「他跟我說全力揮擊，聽他的、結果不錯，蠻感謝他的。」

王正棠也提到，前一場比賽感覺對失投球的掌握度沒有很好，賽前有微調揮棒軌跡和機制，讓力量可以釋放的更好、開心得到好的效果。（編輯：李亨山）1130423