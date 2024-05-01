台灣羽球女團優霸盃不敵泰國 分組第2晉級8強

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（中央社記者陳容琛台北1日電）在中國成都舉行的湯優盃男、女羽球團體賽，台灣女團今天在優霸盃預賽最後1戰，以0比5遭到泰國橫掃，確定以分組第2名晉級8強。

挑戰預賽1點未失的強敵泰國，台灣女團在羽球天后戴資穎缺陣的情況下，今天5點依序排出女單許玟琪、女雙許雅晴與楊景惇、女單宋碩芸、女雙胡綾芳與鄧淳薫及女單白馭珀。

首點「台灣二姐」、世界排名第27的許玟琪，對上世界排名第12名的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），沒想到開局就陷入0比11落後，雖然許玟琪並未放棄，甚至兩度追平比分，可惜反撲未果，以18比21讓出，加上次局未能守住領先，再度以18比21苦吞對戰依瑟儂5連敗。

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第2點女雙由許雅晴搭檔楊景惇，挑戰世界排名第10的「泰國組合」宗功攀（Jongkolphan Kititharakul）與拉溫達（Rawinda Prajongjai），在首局以10比21讓出，台灣組合在次局力挽狂瀾，一度取得領先，不過在技術暫停後，卻被對手擴大差距，以12比21吞敗。

隨著第3點女單宋碩芸、第4點女雙胡綾芳與鄧淳薫相繼落敗，扛起第5點女單的白馭珀，與世界排名第19名的李美妙大戰3局，可惜依舊以11比21、22比20、14比21落敗，未能搶下勝利，也讓台灣女團以0比5遭到泰國橫掃，以分組第2名晉級8強。（編輯：李亨山）1130501