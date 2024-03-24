體力耗盡先盛後衰 許雅晴、林琬清瑞士羽球賽鍍銀

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（中央社記者黎建忠台北24日電）台灣羽球女雙搭檔許雅晴、林琬清今天在瑞士羽球公開賽決賽鏖戰80分鐘，以21比13、16比21、8比21不敵印尼組合，獲得亞軍，想在超級300等級奪冠還得再等等。

世界排名第24名的許雅晴、林琬清，生涯首度對壘世界排名第32名的馬亞薩里（Lanny Tria Mayasari）、蘇吉阿托（Ribka Sugiarto）。

開局後馬亞薩里、蘇吉阿托就拉出4比0的攻勢，但隨後台灣組合站穩陣腳，回敬一波連得8分。許雅晴、林琬清越打越穩，反觀對手多次試圖強攻但都被守下來，又連續主動失誤，讓台灣組合順利收下首局。

第2局起印尼組合刻意提速加強攻擊力道，許雅晴和林琬清拚命防守，其中在拿下第8分、5比3領先時，雙方來回多達驚人的70拍。

關鍵的第2局雙方都多拍不斷調動對手，每一分幾乎都要耗費超過40拍來回，讓許雅晴、林琬清儘管4度追到只有1分差，但始終無法跨過那道鴻溝，最後就以16比21落敗。

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來到第3局，32歲的許雅晴、28歲的林琬清體力明顯下滑，腳步顯得相當沉重，對手多次虛攻放小球幾乎都追不到，台灣組合開賽就1比8落後，隨後被對手越拉越開，只得黯然吞下這場敗仗。

許雅晴最早是以女單選手出身，還在2009年度拿下全國排名賽女單亞軍，轉打女雙後分別跟吳玓蓉、胡綾芳等人合作也都拿過國內賽冠軍，2022年開始和林琬清搭檔，至今拿過4場世界羽球總會（BWF）舉辦的4場國際賽冠軍，但超級300等級以上賽事仍未斬獲冠軍。（編輯：唐聲揚）1130324