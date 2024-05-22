男排黃金世代迎連莊盃 陳建禎期待與昔日戰友合體

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（中央社記者陳容琛台北22日電）第3屆連莊盃在5月29日至6月2日點燃戰火，其中台灣男排黃金世代也將參戰，「台灣隊長」陳建禎表示，期待與老戰友再次合體，只是擔心體能問題。

今年WSVI台中連莊盃國際排球邀請賽將在國立台灣體育運動大學登場，賽事分為預賽、複賽及決賽，並邀請來自澳洲、柬埔寨、日本、馬來西亞、蒙古及越南等6國外隊，加上台灣的2隊龍邁建設、連莊，攜手爭取最終優勝隊伍3萬6000美金（約116萬新台幣）獎金。

其中，龍邁建設由昔日台灣男排黃金世代的組成，包含「台灣隊長」陳建禎、「電眼雙帥」劉鴻敏與劉鴻杰、戴儒謙及黃培閎等，搭配年輕世代的張育陞、高偉誠等人，朝著冠軍目標前進，然而有些人已經卸下球員身分，所以最大的考驗可能在於體能。

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陳建禎接受媒體聯訪時表示，從台灣後立刻召集所有人一起練習，「難得可以相聚，大家收到邀約都沒有人猶豫，很期待這次合體，不過有一半是旅外回來的選手，因此身體處於緊繃狀態，希望不要因為傷勢影響接下來的規劃。」

已經許久未公開參賽，昔日「光頭神舉」黃培閎笑說，期望這次連莊盃健康完賽、拿下冠軍，並提到與昔日國家隊再相聚，彼此很快就打成一片，「我是比較早離開國家隊，不過也沒有花太多時間與隊友找回默契。」他指出，自己還特別聘請體能教練，希望以最佳狀態備戰連莊盃。（編輯：陳政偉）1130522