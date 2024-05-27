美僑胞妻臨終囑捐喪葬費 盼金潭國小少棒為國爭光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市林園區金潭國小棒球隊今天收到一筆海外捐款，美國僑胞謝啟宇的妻子日前癌逝，臨終前叮囑將喪葬結餘款捐給金潭國小少棒隊，勉勵小選手們為國爭光，令人動容。

金潭國小校長簡仲信向中央社記者表示，今天上午接到謝啟宇的電話，對方哽咽表示妻子上月癌逝，但臨終前交代要將喪葬結餘款捐給金潭國小少棒隊，約新台幣30萬元，電話講完不久，學校隨即收到匯款，讓簡仲信感動不已。

簡仲信說，金潭國小棒球隊1997年成立，與謝啟宇相識是在2011年，當時他帶金潭國小少棒隊到美國參加LLB世界少棒錦標賽（威廉波特少棒賽），謝啟宇看到孩子們的奮戰精神深受感動，從此陸續小額捐款，力挺偏鄉少棒隊孩子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

簡仲信說，每當台灣球隊踏上威廉波特球場，謝啟宇全家就會到球場當啦啦隊，擔心孩子們吃不慣美式食物，還會送來罐頭等食材，成了少棒隊最強大後盾。

簡仲信表示，謝啟宇還曾帶著全家造訪金潭國小，就是想親眼看看偏鄉球隊，如何進軍世界少棒殿堂。這次也約定下個月會再來探視金潭少棒隊，持續為偏鄉少棒隊加油打氣，給孩子們最溫暖的關懷。（編輯：謝雅竹）1130527