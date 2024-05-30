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T1雲豹先發5人夠力 總冠軍賽對戰神3連勝聽牌

2024/5/30 22:03（5/30 22:26 更新）
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台灣職籃T1聯盟總冠軍系列賽30日晚間在台北和平籃球館進行第3戰，台北戰神隊林秉聖（紅衣者）強攻台啤永豐雲豹隊禁區、積極搶分。中央社記者張新偉攝 113年5月30日
台灣職籃T1聯盟總冠軍系列賽30日晚間在台北和平籃球館進行第3戰，台北戰神隊林秉聖（紅衣者）強攻台啤永豐雲豹隊禁區、積極搶分。中央社記者張新偉攝 113年5月30日
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（中央社記者黎建忠台北30日電）T1總冠軍賽今天移師戰神主場和平籃球館進行第3戰，作客的雲豹靠著先發5人得分都達雙位數，最多領先達33分，終場就以94比79擊敗戰神，系列賽取得3比0的聽牌絕對優勢。

T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹今天有備而來，開賽就是一波6比0的小高潮，接著又在12比7時，打出一波11比4的攻勢，將差距擴大到雙位數領先，此後戰神就再也沒能將落後縮小到個位數。

半場結束雲豹就取得52比38的大幅度領先，台北戰神上半場團隊三分球11投僅1中，且發生多達14次失誤。

易籃後雲豹攻勢不停歇，第3節剩下2分35秒，高錦瑋上籃得手後，以77比44幫助球隊取得全場最多的33分領先；第4節戰神雖靠著林秉聖領軍打出一波反擊，在終場前5分49秒將落後縮小到13分差。

幸好雲豹很快穩住陣腳，靠著高錦瑋、卡森斯（DeMarcus Cousins）、蔣淯安聯手拉出7比2的攻勢又將差距拉開，也提前奠定勝基。

這場比賽雖然分數早早拉開，但雲豹克羅馬（Lasan Kromah）、戰神強森（Jaylen Johnson）仍在第3節爆發嚴重的口角衝突；而比賽的計時器，也在中場休息和第3節「罷工」數次，比賽也因此中斷10分鐘以上。

雲豹克羅馬、蔣淯安都攻下全隊最高的21分，卡森斯穩定輸出，拿下20分、15籃板，不過雲豹板凳進貢獻6分；戰神則以強森的22分、12籃板表現最佳，上半場7投1中的林秉聖，最終全場還是繳出24分、5籃板、4助攻、4抄截的成績單。（編輯：陳政偉）1130530

台灣職籃T1聯盟總冠軍賽持續展開，第3戰30日晚間由台北戰神隊在主場台北和平籃球館迎戰台啤永豐雲豹隊，吸引許多球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年5月30日
台灣職籃T1聯盟總冠軍賽持續展開，第3戰30日晚間由台北戰神隊在主場台北和平籃球館迎戰台啤永豐雲豹隊，吸引許多球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年5月30日
台灣職籃T1聯盟總冠軍賽正在如火如荼進行中，30日晚間於台北和平籃球館進行第3戰，台啤永豐雲豹隊踢館台北戰神隊主場，雲豹洋將卡森斯（DeMarcus Cousins）（白衣者）積極強攻戰神禁區搶分。中央社記者張新偉攝 113年5月30日
台灣職籃T1聯盟總冠軍賽正在如火如荼進行中，30日晚間於台北和平籃球館進行第3戰，台啤永豐雲豹隊踢館台北戰神隊主場，雲豹洋將卡森斯（DeMarcus Cousins）（白衣者）積極強攻戰神禁區搶分。中央社記者張新偉攝 113年5月30日
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