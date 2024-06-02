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台灣田徑公開賽 林昱堂7公尺53摘金對成績不滿意

2024/6/2 21:05（6/2 21:21 更新）
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2024台灣國際田徑公開賽2日在台北田徑場進行男子跳遠決賽，台灣跳遠小將林昱堂（圖）以7公尺53拿下金牌。中央社記者吳家昇攝 113年6月2日
2024台灣國際田徑公開賽2日在台北田徑場進行男子跳遠決賽，台灣跳遠小將林昱堂（圖）以7公尺53拿下金牌。中央社記者吳家昇攝 113年6月2日
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（中央社記者黎建忠台北2日電）已經取得奧運資格的台灣男子跳遠好手林昱堂，今天在台灣國際田徑公開賽，靠著第3次試跳的7公尺53摘金，只可惜整晚雨勢讓他的成績不算理想。

林昱堂今天的6次試跳有5次成功，唯一的第4次試跳失敗，是因為踩板時不慎滑了一下，幸好沒有受傷。

林昱堂在接受媒體訪問時表示，這座場地是重新整理過的，所以跑道比較吸水，「我在助跑衝刺的時候，會有一種被跑道吸住的感覺，加上下雨濕氣很重，這些條件對於跳遠來說都影響蠻大的」。

談及第4次試跳，林昱堂心有餘悸地笑說：「起跳板是塑膠做的，而且下方又是空心的，下雨的時候板子下面就很容易積水，所以我那一跳在推板的瞬間才會滑了一下，幸好沒有什麼影響。」

林昱堂強調，為了備戰奧運，現在只有參賽就得盡量把6跳都跳完，「除了要讓身體習慣這樣的強度外，也要學習如何在短短的6次試跳中，盡可能調整出最佳狀態。」

接下來，林昱堂將會在6月中安排1場歐洲的賽事，「這場比賽就是提前適應一下歐洲的天氣、時差和飲食，畢竟我過去到歐洲比賽，常因為適應不良導致成績不理想，所以這次要特別調整。」（編輯：管中維）1130602

2024台灣國際田徑公開賽2日迎來最後一天賽事，台灣好手林昱堂（圖）在男子跳遠決賽以7公尺53的成績奪得金牌。中央社記者吳家昇攝 113年6月2日
2024台灣國際田徑公開賽2日迎來最後一天賽事，台灣好手林昱堂（圖）在男子跳遠決賽以7公尺53的成績奪得金牌。中央社記者吳家昇攝 113年6月2日
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