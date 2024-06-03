悍將與日職火腿隊合作 15日杉谷拳士到新莊開球

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職富邦悍將隊15、16日與日職火腿隊合作推出主題日，今天公布15日將邀請火腿隊人氣OB球星杉谷拳士到新莊棒球場開球。

富邦悍將今天發布新聞稿表示，深受悍將球迷喜愛的日式祭典主題日強勢回歸，「わくわく日本祭」將於15、16日在新莊棒球場登場，今年日本祭再升級，悍將首度與太平洋聯盟及北海道日本火腿鬥士攜手合作。

悍將表示，在台灣擁有高人氣的日職火腿隊首度與中華職棒球隊聯名，和日本職棒太平洋聯盟共同帶來原汁原味的日職棒球體驗。人氣OB球星杉谷拳士效力火腿隊期間以超級工具人站穩球隊要角，還曾創下同場比賽左右開弓而敲擊出全壘打的珍貴紀錄。

而場邊的杉谷拳士各種搞怪更是隊友和球迷們的開心果，雖然不是杉谷拳士第一次來到台灣，卻是首度來到中華職棒比賽，將於15日賽前為悍將比賽開球。

棒球場邊最美麗「嬌點」啦啦隊女孩，以狐狸舞在全球爆紅的FIGHTERS GIRL，隊長西崎光帶領塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理共4名人氣女孩來台。4人首次海外應援就將獻給富邦悍將，主題日兩天將和Fubon Angels共演，一起體驗新莊大舞廳的環形舞台，日式與台式應援蹦出新滋味。

16日賽前更將由前FIGHTERS GIRL成員、現任「F VILLAGE大使」滝谷美夢為悍將開球，出生北海道札幌市的滝谷美夢曾是FIGHTERS GIRL的人氣成員，大眼睛和迷人笑容的她擄獲球迷的心，更因可愛的狐狸舞圈粉無數。今年滝谷美夢轉任F VILLAGE大使，持續帶給來到火腿主場的球迷們更多能量與活力，這次也將到台灣與粉絲們相見。

悍將將於15日賽前安排人氣OB球星杉谷拳士舉辦簽名見面會，只要當天至G-STORE商品旗艦店消費最終消費金額達新台幣3000元，即可獲得簽名會參加券1張、限量35名發完為止。（編輯：張雅淨）1130603