火腿前隊友相見歡 杉谷拳士盼王柏融保持笑容

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（中央社記者楊啟芳新北15日電）中職富邦悍將今天邀請前日職火腿隊球星杉谷拳士到新莊棒球場，賽前與前隊友王柏融相見歡，杉谷拳士也不斷鼓勵王柏融，透露私底下其實他很愛笑，希望王柏融可以保持笑容。

悍將今天、明天在主場新莊棒球場舉辦「わくわく日本祭」主題日，今天邀請前日職火腿隊球星杉谷拳士到場擔任開球嘉賓。富邦悍將今天與台鋼雄鷹隊交手，雄鷹隊陣中球員王柏融之前在旅日時期效力火腿隊，與杉谷拳士是隊友，2人交情相當深厚。

因此賽前王柏融特地與杉谷拳士相見歡，杉谷拳士開玩笑地跟王柏融說：「柏融最近怎麼樣，你的笑容呢？」王柏融則回應自己因為最近狀況不好、不怎麼笑，不過杉谷拳士說：「可是昨天打很好啊，還有打到曲球。」王柏融則笑說「因為你來了。」

杉谷拳士表示，可能大家都會覺得王柏融很害羞，「但沒有這事，柏融一直在笑，雖然吃飯一直吃，但身材維持地很好，感覺還有變瘦。」杉谷拳士也對王柏融說：「看到你這麼有精神真好，等等要練打擊，記得笑容喔！那個笑笑的柏融。」（編輯：李亨山）1130615