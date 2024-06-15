本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

火腿前隊友相見歡 杉谷拳士盼王柏融保持笑容

2024/6/15 16:39（6/15 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊15日邀請前日職火腿鬥士隊球星杉谷拳士（右）到新莊棒球場開球，他在賽前也與台鋼雄鷹看板球星、前隊友王柏融（左）相見歡。中央社記者楊啟芳攝 113年6月15日
中華職棒富邦悍將隊15日邀請前日職火腿鬥士隊球星杉谷拳士（右）到新莊棒球場開球，他在賽前也與台鋼雄鷹看板球星、前隊友王柏融（左）相見歡。中央社記者楊啟芳攝 113年6月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北15日電）中職富邦悍將今天邀請前日職火腿隊球星杉谷拳士到新莊棒球場，賽前與前隊友王柏融相見歡，杉谷拳士也不斷鼓勵王柏融，透露私底下其實他很愛笑，希望王柏融可以保持笑容。

悍將今天、明天在主場新莊棒球場舉辦「わくわく日本祭」主題日，今天邀請前日職火腿隊球星杉谷拳士到場擔任開球嘉賓。富邦悍將今天與台鋼雄鷹隊交手，雄鷹隊陣中球員王柏融之前在旅日時期效力火腿隊，與杉谷拳士是隊友，2人交情相當深厚。

因此賽前王柏融特地與杉谷拳士相見歡，杉谷拳士開玩笑地跟王柏融說：「柏融最近怎麼樣，你的笑容呢？」王柏融則回應自己因為最近狀況不好、不怎麼笑，不過杉谷拳士說：「可是昨天打很好啊，還有打到曲球。」王柏融則笑說「因為你來了。」

杉谷拳士表示，可能大家都會覺得王柏融很害羞，「但沒有這事，柏融一直在笑，雖然吃飯一直吃，但身材維持地很好，感覺還有變瘦。」杉谷拳士也對王柏融說：「看到你這麼有精神真好，等等要練打擊，記得笑容喔！那個笑笑的柏融。」（編輯：李亨山）1130615

王柏融
杉谷拳士與王柏融保持聯絡 點名孫易磊未來王牌魔鷹帶頭開轟全場包辦4打點 雄鷹首奪3連勝
杉谷
杉谷拳士到訪悍將主場 盼台灣棒球魅力傳到日本悍將與日職火腿隊合作 15日杉谷拳士到新莊開球
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
獅隊首度大巨蛋出賽 林岳平：轉換心情重新啟動
172.30.142.84
更多編輯台推薦新聞：