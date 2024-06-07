高中體總首辦3對3籃球 週末決賽爭霸

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（中央社記者黎建忠台北7日電）高中體總今年首度舉辦的3對3籃球錦標賽，歷經5月份北、中、南3區預賽和複賽後，將從明天起，一連2天在信義區香堤大道廣場進行決賽。

去年杭州亞運，台灣男籃拿下史上首面3對3籃球金牌，而高中體總為積極推廣3對3籃球賽事及培養更多基層籃球好手，今年首度舉辦的3對3籃球錦標賽。

賽事分為國中男、女生及高中男、女生共4組，共有179隊報名，歷經1個月的預、複賽廝殺，各組終於產生最終8強（32強），裡頭包括高中籃球聯賽（HBL）傳統勁旅，也有來自擅長街頭籃球的隊伍。

明天各組晉級的8支隊伍將先力拚決賽的對戰籤位；而週日的決賽採單淘汰制，每場勝敗更攸關最後的名次，決賽獲前4名的球隊，將獲得新台幣30萬元的獎助學金等大獎。

高中體總邀約球迷朋友到場幫球隊加油打氣，無法到場的球迷也可利用高中體總官方Youtube頻道觀賞比賽。（編輯：陳政偉）1130607