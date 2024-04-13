執教HBL彰中最後一戰遭逆轉 蔡宗儒不捨泛淚

（中央社記者陳容琛新北13日電）隨著彰化高中今天在HBL乙級男子組決賽以66比67遭高師附中投進壓哨致勝球被逆轉，最後1次執教彰中的蔡宗儒不捨泛淚，並感性表示，人生本來不是每件事都是完美的。

蔡宗儒作為彰中男籃隊的「大學長」，在卸下球員戰袍後選擇回到母校執教，今天是他最後1次以彰中教練身分征戰高中籃球聯賽（HBL）乙級賽場，蔡宗儒接受中央社採訪時透露，他很珍惜每一刻，尤其是每一次練習、比賽，並盡力幫助學生完成夢想，「他們很認真、敢拚，讓我感動地想要付出更多。」

不過，重返HBL乙級決賽的彰中，不僅未能如願奪得夢寐以求的冠軍，今天與高師附中奮戰到最後一刻，眼看就要拿下勝利，結果卻被對手投進壓哨致勝球，以1分之差惜敗，名列第4，也讓蔡宗儒執掌彰中兵符的「最後一舞」，畫下不完美的句點。

「人生本來就是這樣，不是每件事都是完美的。」蔡宗儒說道，其實他們在複賽遇到高師附中輸了30幾分，今天賽前很多人覺得他們會被電，「最後有這樣的結果，我自己是非常滿意、驕傲。」

蔡宗儒提到，雖然沒有奪冠，甚至今天沒有贏球，重點是有沒有先做對的事，感受這些帶來的意義，並從這些奮鬥歷程中學習，「相信對他們的未來也有幫助。」

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賽後蔡宗儒與子弟兵一一相擁，甚至安慰落淚的球員，但在團隊集合喊話時，他也不捨泛淚，「執教10幾年，現在要離開了，突然感覺就上來了，腦海中閃過很多畫面。」而令蔡宗儒印象最深刻的是，104學年度率隊勇奪HBL乙級冠軍，全隊抱在一起哭，連打不到的球員也熱情投入，「那種感覺是很棒的。」

回顧在彰中的執教過程，蔡宗儒坦言，一定有些遺憾，像是哪一屆差點晉級，但他認為人生就是不回頭的火車，只能繼續往前走，從過去的錯誤修正，「這些是籃球教會我們的事情。」（編輯：龍柏安）1130413