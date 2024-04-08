高中籃球乙級全國決賽 SBL王振原勉勵享受

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（中央社記者陳容琛台北8日電）112學年度高中籃球聯賽（HBL）乙級全國決賽將於9日至13日在板橋體育館開打，SBL彰化柏力力球員王振原今天在決賽記者會上，勉勵所有人享受比賽。

歷經預賽與複賽的激烈競爭，本屆高中籃球乙級全國男、女8強日前正式出爐，其中在建國中學與台中女中領軍下，有多支球隊在當地都是知名升學名校，代表各校除了推動學業成績有成，同時鼓勵學生參與籃球運動，凸顯乙級賽事的意義與價值。

過去曾是彰化高中乙級冠軍的主力班底，目前效力於超級籃球聯賽（SBL）柏力力的王振原，今天也以過來人身分出席決賽記者會，並給予所有乙級球員勉勵，「我們不一定比較差，但曝光度確實比甲級球員少很多，但很開心現在乙級球員已經愈來愈受到重視。」

王振原回憶，在彰化高中的那段日子裡，就是讀書、打球及睡覺，雖然家庭支持打球，但條件是不能放掉學業，因此在必須兼顧課業情況下，他犧牲很多玩樂時間，甚至連假日都在讀書。

王振原說：「因為我真的很喜歡籃球，這是支持我最大動力。」而他在彰化高中最大的體悟是，時任教練蔡宗儒的一句話，「想辦法解決問題，不要找藉口、理由」，王振原分享：「對我來說一輩子受用。」

高中畢業後加入大專籃球聯賽（UBA）強權政治大學，每天與比自己實力更好的天才競爭，王振原也學會跟自己比較，「不要跟他們比，只要確保自己持續進步，這些努力都是值得的」。

2021年王振原參加台灣職籃P. LEAGUE+選秀，並獲得福爾摩沙夢想家的青睞，不過上場空間卻有限，因此本季轉戰SBL柏力力。他自認慢慢找回比賽感覺，自信心也有提升，希望持續磨練經驗，再完成踏上職籃舞台的夢想。（編輯：張雅淨）1130408