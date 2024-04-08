建中拚HBL乙級3連霸 隊長周軒進夢想從醫

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（中央社記者陳容琛台北8日電）112學年度高中籃球聯賽（HBL）乙級全國決賽即將點燃戰火，其中建國中學尋求男子組3連霸，隊長周軒進今天在決賽記者會上透露，未來不會繼續打球，而是夢想成為醫療人員。

身高191公分的「建中隊長」周軒進，過去在龍門國中就是籃球、課業兼顧，畢業後也沒有報考甲級球隊的想法，因此進入建中就讀後，持續過著兩者並進的生活，「練球累了就去讀書，讀書累了就打球，兩個都能紓壓。」

不過，高三的周軒進提到，未來不會繼續打球，而是期盼朝向醫療人員之路邁進，並計畫畢業後前往美國讀書，目前他已獲得猶他大學（University of Utah）的入學資格，但仍在等待匹茲堡大學（University of Pittsburgh）的機會，「這兩間都是醫學比較強的學校。」

提早堅定未來的志向，周軒進認為，籃球讓他的高中生活多了一個歸屬感，同時是上學的動力，尤其扛下隊長重任後，還得學習如何管理，「這一路充滿了回憶。」

面對高中生涯最後一次大賽，周軒進期許自己不要想太多，並笑說現在都帶著興奮入睡，「希望比賽也是這樣狀態。」

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今年建中將挑戰高中籃球聯賽（HBL）乙級的男子組3連霸，預料面臨慧燈中學、高師附中的強力挑戰，教練高崇壽透露，希望球員一場一場來，盡量發揮自己的能力，把這幾週練的技術展現出來，不用有什麼壓力，「給自己一個肯定，留下美好的高中回憶。」

112學年度HBL乙級全國決賽將於9日至13日在板橋體育館開打，除了建中尋求男子組3連霸，上季屈居女子組亞軍的桃園市陽明高中，今年也捲土重來，期盼找回過往5連霸的榮光。（編輯：張雅淨）1130408