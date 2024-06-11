國小盃擊劍錦標賽將開打 國手陳弈通勉勵小將追夢

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（中央社記者陳容琛台北11日電）113年全國國小盃擊劍錦標賽即將於6月13日至17日在台北體育館舉行，獲得巴黎奧運男子鈍劍參賽資格的國手陳弈通今天到場勉勵小選手，期許未來在場上相見。

今年的國小盃擊劍錦標賽吸引741名個人與66隊團體報名參賽，除了鈍劍、銳劍和軍刀項目的個人和團體獎項外，也設立新人獎、敢鬥獎、禮儀獎、進步獎和教練獎等個人獎項，還有團體新人獎、最佳參與獎、團隊成長獎、成績進步獎、團隊總錦標及精神總錦標等。

近年台灣擊劍選手在國際賽屢創佳績，中華民國擊劍協會也積極推廣基層擊劍人口，培育更多優秀選手，並期望讓國小盃成為所有擊劍小選手挑戰夢想的起點，擊劍協會理事長張煥禎表示，擊劍同時需要運用智力、體力及技術，「期待更多人認識擊劍，加入這項運動。」

已經取得巴黎奧運參賽門票、成為台灣睽違36年再度登上五環殿堂的男子擊劍國手陳弈通今天出席賽前記者會，並以國小盃前輩的身分，勉勵所有小選手享受擊劍，「希望他們都能繼續努力，未來有一天在場上遇到。」

近期專注備戰巴黎奧運，陳弈通接受媒體聯訪時表示，希望自己保持平常心，不要有太多起伏，並帶著享受整段過程的心態，目標站上奧運頒獎台，「沒有什麼壓力，不過到時候還是專注眼前的比賽，1場1場慢慢過關。」

接下來預計征戰在科威特舉行的亞洲擊劍錦標賽，同時是奧運前的最後1場比賽，陳弈通表示非常期待，尤其奧運是在巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行，讓就讀美國薩凡納藝術設計學院（Savannah College of Arts and Design）的他直言：「很大的榮幸。」（編輯：李亨山）1130611