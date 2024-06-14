全國大專羽球排名賽7/23開打 素人球員最強舞台

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（中央社記者黎建忠台北14日電）屬於一般組大學生舞台的2024全國大專校院羽球排名積分賽，將於7月23日展開，這場號稱「最強素人羽球賽」已經舉辦第4屆，讓一般生也能感受到職業賽場的氛圍。

目前就讀陽明交大物理治療暨輔助科學系6年級的許曈，去年拿下女子單打冠軍，今年有機會尋求衛冕。

許曈從小學5年級在花蓮開始打羽球，國中也是念體育班，但上高中後決定以課業為主，因此中斷3年沒打羽球，全心拚課業，如願考上陽明交通大學後，才又開始重拾球拍，不但跟著校隊練習，每週還會自己安排一天找個人教練特訓，但未來還是想要藉由國考當物理治療師。

許曈在接受中央社訪問時說，雖然高中為了課業沒有再延續羽球生涯，「但我知道自己還是放不下這項運動，所以上大學後又開始打球，剛好有這樣的賽事可以給一般生參加，就覺得一定要把握住。」

許曈表示，對一般的素人大學生來說，以前每年的全大運乙組賽事就是最重要的比賽，但刺激度就沒這麼高，「現在有這場全國大專校院羽球排名積分賽後，不但有獎金還有分站賽事，感覺就比較有職業賽的刺激感。」

全國大專校院羽球排名積分賽今年共分為3站，7月23、24日從國立中山大學開打，接著8月3、4日移師長庚科技大學，8月15、16日則在僑光科技大學，各組別前3站積分前12名者，就可晉級年終總決賽。

今年賽事同樣連續2年獲得中租控股和中租基金會投入新台幣130萬元贊助金，以及美津濃提供總值200萬的等值獎品，一起推動國內羽球風氣。（編輯：陳政偉）1130614