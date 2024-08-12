高國輝任火腿客座二軍教練 對智慧發球機印象深

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（中央社記者陳容琛新北12日電）富邦悍將二軍打擊教練高國輝近期前往日職北海道日本火腿鬥士隊，擔任客座二軍打擊教練。他今天表示，希望了解對方的選手養成計畫。他並提到，對IPitch智慧型發球機印象深刻。

作為中職單季全壘打紀錄保持人，高國輝於去年賽季退役，季末曾赴日職火腿隊秋訓擔任研習教練的他，當時獲得不少日職球員好評，近期悍將持續與火腿隊合作，讓高國輝前往火腿隊位於東京千葉鎌之谷的二軍基地進修，並擔任為期4週的客座二軍打擊教練。

高國輝今天出席活動接受媒體聯訪時表示，這次是很難得的機會，藉機觀察火腿農場怎麼培育選手及制定養成計畫，「他們的選手大致上都有足夠上場機會，而且只要我有疑問，他們教練團也會大方解說」。

此外，高國輝觀察旅日19歲潛力小將孫易磊的表現，「感覺狀況還不錯，相信他只要照著計畫成長，把自己準備好，絕對有機會站穩一軍。」

對火腿隊二軍印象最深刻的，高國輝點出是配備要價不菲的IPitch智慧型發球機，「可以使用iPad設定球種，甚至模擬明天先發投手的球速、變化球等，我覺得對選手訓練很有幫助。」

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轉任悍將二軍打擊教練後，高國輝主要向球員分享自己如何準備比賽、設定好球帶，「但畢竟每個人類型不一樣，1場比賽要獲勝不是只有靠大砲，有時候還需要小槍、狙擊槍。」

針對「國防部長」張育成返台後的表現，同樣具備旅美資歷的高國輝分析，中職配球模式可能和小聯盟不太一樣，並認證張育成比同期自己強多了，「他可能還不熟悉台灣投手，給他一段時間，絕對會拿出該有的實力。」（編輯：管中維）1130812