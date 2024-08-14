郭郁政先發好投、瑪仕革斯滿貫砲 龍隊奪3連勝

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職今天在嘉義市棒球場的賽事，出6局失2分好投，加上瑪仕革斯．俄霸律尼轟出滿貫砲，終場以8比2擊退統一獅隊，奪下3連勝，也讓潘威倫吞下敗投。

獅隊在1局下率先展開攻勢，邱智呈、蘇智傑、林安可、潘傑楷接連敲出安打，攻下2分；不過龍隊在4局上展開反攻，劉基鴻、劉俊緯擊出安打後，蔣少宏選到保送形成滿壘，張祐嘉再敲帶有2分打點的安打追平比數。

目前生涯累積149勝的「嘟嘟」潘威倫在6局上、1出局且雙方平手時，接替獅隊先發投手胡智爲登板，要拚生涯150勝里程碑。不過7局上潘威倫遇到危機，被王順和、李凱威、陳品捷接連敲安掉1分，之後退場由陳韻文接手，再被吉力吉撈．鞏冠敲安打掉1分。

9局上龍隊的瑪仕革斯．俄霸律尼從吳承諭手中轟出滿貫全壘打，為個人生涯首支滿貫砲，終場龍隊就以8比2奪勝，摘下3連勝，也中斷獅隊3連勝。不過獅隊38歲老將林益全今天在7局下達成生涯2000安里程碑，成為中職史上第3人。

龍隊此戰先發投手郭郁政用81球主投6局，被敲7支安打，沒有出現保送，送出1次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。接著陳禹勳、銳歐（Rio Gomez）、陳冠偉接連登板各投1局，都沒有失分，聯手守住勝利。

獅隊先發投手胡智爲則是用85球投5.1局，被敲出5支安打，投4次保送、3次三振，失掉2分。接著潘威倫投1局，被敲出4支安打，送出2次三振，失掉2分吞下敗投。（編輯：龍柏安）1130814