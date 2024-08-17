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U15世界盃棒球賽台灣投打俱佳 擊敗荷蘭搶首勝

2024/8/17 11:19（8/17 11:52 更新）
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U15世界盃棒球賽台灣隊（圖）首戰與荷蘭交手，台灣隊投打俱佳，開路先鋒馬佑嘉單場4打數敲出1支安打，貢獻4分打點，率隊以11比1搶下首勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月17日
U15世界盃棒球賽台灣隊（圖）首戰與荷蘭交手，台灣隊投打俱佳，開路先鋒馬佑嘉單場4打數敲出1支安打，貢獻4分打點，率隊以11比1搶下首勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月17日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）U15世界盃棒球賽台灣隊首戰與荷蘭交手，台灣隊投打俱佳，3任投手聯手僅失1分、合計送出8次三振，馬佑嘉貢獻4分打點，率隊以11比1搶下首勝。

U15世界盃棒球賽台灣隊此次由新北市隊獲得組訓權，總教練為邱耀宇，比賽於台灣時間昨天晚間在哥倫比亞開打，此次總計有12隊參賽，台灣與墨西哥、尼加拉瓜、荷蘭、南非、委內瑞拉同在B組，A組為哥倫比亞、多明尼加、關島、義大利、日本和波多黎各。

台灣隊昨晚首戰與荷蘭隊交手，先發投手羅師騁開賽稍微有狀況，1局上投出保送、被敲安打，再因為野手選擇失掉1分，但及時回穩，總計投3局失1分有2K，吳昊翔中繼2局被敲1支安打，投出3次三振，余念孝後援1局投出3次三振，後兩任投手都沒有再失掉分數，吳昊翔奪下勝投。

台灣隊1局下追分靠著對手接連失誤先跑回追平分，2局下再靠著失誤、接連安打攻占滿壘，馬佑嘉清壘三壘打、一棒3分幫助球隊超前比數。

台灣隊3局下靠著林崴適時安打再添1分，5局下再抓準對方投手、守備狀況多，一口氣再攻下4分奠定勝基，6局下石正侑三壘打、謝昱全高飛犧牲打再添2分保險分，首戰就以大比分差搶勝。

台灣隊團隊敲出9支安打，開路先鋒馬佑嘉單場4打數敲出1支安打，貢獻4分打點；台灣隊搶下首勝，下一戰將於台灣時間18日早上4時與委內瑞拉交手。（編輯：陳政偉）1130817

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