世界次青少棒賽冠軍隊返台 每人將獲3萬元獎勵金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）勇奪2024年世界次青少棒錦標賽冠軍的桃園市新明國中今晚返台，桃園市長張善政前往接機，教育局表示，依參加國際性體育競賽獎勵要點，將核發每名學生獎勵金新台幣3萬元。

由世界少棒聯盟（LLB）主辦的2024年「世界次青少棒錦標賽」冠軍總決賽，於美東時間11日中午在密西根州泰勒市（Taylor）開賽。代表台灣參賽的桃園市新明國中青少棒隊以5比0擊敗美國組冠軍、地主密西根隊，贏得總冠軍。

張善政晚間率市府團隊到桃園國際機場第二航廈，與家長迎接小將歸國，張善政接受媒體聯訪表示，新明國中前陣子才拿到亞太區代表權，隨即就從美國抱回世界盃冠軍，他覺得桃園是個棒球非常強的城市，希望這些棒球選手升到高中、甚至成棒，還是一樣能維持好表現。

教育局說，這次的比賽依「桃園市高級中等以下學校績優體育學生參加國際性體育競賽獎勵要點」，將核發每名學生獎勵金3萬元，共計核發42萬元嘉勉選手的優異表現。

教育局表示，新明國中曾多次代表台灣參加LLB世界次青少棒賽事、紀錄輝煌，曾在2013、2016、2017、2018及2023年5度獲得LLB世界次青少棒錦標賽冠軍，加上本屆2024年已是第6次成功將冠軍榮耀帶回台灣，也替台灣寫下參加LLB世界次青少棒賽事以來累積第10冠的紀錄。（編輯：龍柏安）1130814

勇奪2024年LLB世界次青少棒錦標賽冠軍的桃園市新明國中棒球隊14日晚間返台，桃園市長張善政（前左）親自前往桃園國際機場接機，為小將們披上紅肩帶。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年8月14日