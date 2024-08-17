江少慶近期回一軍 與張育成互勉一同打下更多勝利

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）富邦悍將隊投手江少慶去年手肘動刀，儘管復健過程反覆，但認為運動員遇到傷勢就是要面對，預計下週回一軍；下半季球隊加入張育成、張奕，江少慶表示：「一起為富邦打下更多勝利。」

悍將投手江少慶去年季後手肘動刀，復健過程雖「來來回回」，進度有稍微延後，但江少慶表示，不會覺得挫折或者心急，也提到運動員碰到傷勢是無可避免的，復健過程中有不適的狀況，只能按照手的狀態，做另外的調整加強。

江少慶在先前旅美期間也曾動過韌帶置換手術（Tommy John），他表示，這次的開刀是清除軟骨，軟骨有壓迫到神經，但他不是醫生，無法預期狀態，只能透過醫院、防護團隊的評估，持續加強身體狀況，儘管復健過程不是一直順利，也曾喊停、重新啟動，但現在有越來越好的感覺。

江少慶目前已經在二軍出賽投3場，前一場出賽14日投6局失掉1分非責失分，最快球速152公里，球速發揮不錯，江少慶表示，3場比賽漸入佳境、感覺越來越好，速度和變化球也都一場比一場好。

江少慶預計下週回到一軍，被問起是否會因為開刀過後調整投球方式，他則表示，只要手的狀態健康就不會有太大的差異。

下半季悍將加入野手張育成、投手張奕，是江少慶先前旅美時期、國家隊時期熟悉的戰友，江少慶也透露，張育成剛加入球隊時遇到，就有稍微聊一下、彼此鼓勵，一起為悍將打下更多勝利。（編輯：李亨山）1130817