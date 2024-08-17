許基宏開轟4安3打點獲選MVP 率兄弟擊敗雄鷹

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職中信兄弟隊今天靠著洋投猛登7局失1分優質先發，許基宏單場4安3打點、個人本季第7轟出爐，率隊以5比3擊敗台鋼雄鷹隊，拿下近期3連勝，許基宏獲選單場MVP。

中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，兄弟隊首局就有攻勢，1局下靠著宋晟睿安打、盜壘、岳政華安打推進，許基宏、陳子豪接連安打添分，取得2比0領先。

兄弟隊5局下1人出局後，靠著許基宏陽春砲多添1分，再靠著保送、接連滾地球、王威晨安打再拿1分，6局下1人出局後宋晟睿敲出安打、跑出個人單場第2盜，岳政華選到保送上壘，許基宏補上安打，送回團隊第5分。

兄弟隊洋投猛登（Daniel Mengden）今天比賽前半段展現壓制力，前6局沒有失分，7局上被魔鷹（Steven Moya）敲出二壘打，1人出局後再被王博玄敲出安打失分，但及時回穩、沒有多掉分數。

猛登今天總計用94球投7局，被敲出7支安打，投出6次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，好投壓制奪下個人本季第9勝。

兄弟隊牛棚9局上有狀況，投手李振昌被魔鷹敲出二壘打，再被吳念庭敲安失掉1分，接著保送王博玄後退場，吳俊偉接手登板，三振抓到第1個出局數，接著被張肇元敲出再掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數，替球隊守住勝利。

許基宏今天單場5打數敲出4支安打，包括1發全壘打，貢獻3分打點、為勝利打點，獲選單場MVP。（編輯：李亨山）1130817