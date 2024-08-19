亞青9/2開打力拚冠軍留台灣 18人名單21日確定

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）睽違6年亞洲青棒錦標賽再度舉辨，將於9月2日起在台灣開打，今天舉行授旗和成軍儀式，喊出「霸氣稱霸」口號，正選18人名單預計21日確定，總教練吳柏宏喊話：「把冠軍盃留在台灣。」

上一屆亞青2018年在日本舉行，當時台灣冠軍戰不敵韓國、拿下亞軍，後來因為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）影響，睽違6年才再度舉辦亞青賽事，將於9月2日至8日在台灣天母、新莊、樂天桃園棒球場舉行，門票將於8月20日中午12時開賣。

台灣此次由桃園市取得組訓權，總教練為平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏，台灣與韓國、巴基斯坦、泰國分組A組，日本、香港、菲律賓和斯里蘭卡分組B組，9月2日開幕首戰台灣強碰韓國，分組前2名晉級超級循環賽複賽，冠軍9月8日出爐。

今天售票記者會上，中華棒協副理事長林華韋表示，來參加成軍記者會，思緒飄回近50年前，想起自己曾代表台灣參加羅德岱堡青棒賽，也勉勵選手在亞青舞台有好的表現，讓世界看見台灣棒球的實力。

林華韋表示，近年雖然因為疫情停辦亞青，但期間台灣在Ｕ18世界盃也拿過1次冠軍、2次亞軍，證明台灣青棒實力很強，期許大家再度獲取佳績。

總教練吳柏宏去年U18世界盃棒球賽率台灣隊奪下亞軍，此次再掌兵符拚亞青，鎖定對手日本、韓國，也提到這陣子的集訓、練習賽，大家默契越來越好，希望投、打、守狀況調整到最好，力拚將冠軍盃留在台灣。

台灣隊目前有22名球員在集訓，預計21日確定18人名單，旅美球員柯敬賢預計22日會回到代表隊報到，確定名單後到正式比賽開打前，預計還會再安排4場練習賽。（編輯：李亨山）1130819